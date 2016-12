Wiener befährt gesamtes Berner Tramnetz in «Rekordzeit»

Der Wiener Tram-Fan Andreas W. Dick am Bahnhof Bern. Der Österreicher befuhr am Mittwoch das ganze Tramnetz der Bundesstadt inklusive Marzili- und Gurtenbahn. © Keystone/PETER KLAUNZER

4 Stunden und 41 Minuten: So lange hat der Wiener Andreas W. Dick am Mittwoch gebraucht, um das ganze Berner Tramnetz inklusive Marzili- und Gurtenbahn zu befahren. Am frühen Nachmittag erreichte Dick das Ziel auf dem Gurten.