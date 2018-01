Wiestner erstmals in dieser Saison in den Top 30

Bestes Resultat in dieser Saison: Serafin Wiestner © Keystone/EPA/Christian Bruna

Der Schweizer Biathlet Serafin Wiestner schafft im Einzelrennen über 20 km in Ruhpolding erstmals in diesem Winter einen Top-30-Platz im Weltcup.Der 27-jährige Bündner lief mit zwei Strafminuten auf den 28. Platz – und damit so gut wie seit letztem März in der Verfolgung in Pyeongchang (26.