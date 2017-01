Wil hat neue Parlamentspräsidentin

Ursula Egli ist neben ihrer politischen Tätigkeit Hauspflegerin und Bäuerin FA. © (Tagblatt)

An seiner ersten Sitzung in der Legislatur 2017-2020 nahm das Stadtparlament die Wahlen in das Präsidium für das Amtsjahr 2017 vor. Ursula Egli von der SVP wurde zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt.