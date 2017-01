Wildcard-Team Norwegen erreicht WM-Final

Norwegens Trainer Christian Berge kann es nicht fassen: sein norwegisches Team steht im WM-Final gegen Weltmeister Frankreich © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Norwegen schafft an der Handball-WM in Frankreich die Sensation. Die Skandinavier schlagen im Halbfinal Kroatien 28:25 nach Verlängerung.Damit treffen die Norweger, die nur dank einer Wildcard des Weltverbandes IHF einen Startplatz im Turnier erhielten, am Sonntag um 17.