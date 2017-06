«Wilde Parkerei und dröhnende Motoren»

Laut der einfachen Anfrage von FDP-Mann Urs Etter sind die Anwohner des islamischen Begegnungszentrum IBZ in Wil in ihrer nächtlichen Ruhe gestört. «Wie lange müssen die Anwohner rund um das IBZ diese Zustände noch akzeptieren, bis die Behörden endlich einschreiten?», fragt Urs Etter den Stadtrat. Er fordert eine Stellungnahme und allenfalls weitere Schritte, um den Lärm einzudämmen.

Anwohner können nicht mehr in Ruhe schlafen

«Seit der Eröffnung der Moschee fahren ab 21 Uhr viele Fahrzeuge vor, die Leute ausladen. Schwatzende Gruppen stehen herum, Autotüren werden auf- und zugeknallt. Bis morgens um zwei Uhr herrscht reger Betrieb vor der Moschee», sagt Anwohner Thomas Stalder. Bei offenem Fenster zu schlafen werde dadurch zur Unmöglichkeit. «Jetzt im Sommer schränkt mich das einfach ein.»

Auch Anwohnerin Margrith Wehrli fühlt sich vom Lärm gestört. «Regelmässig wache ich in der Nacht auf, weil es draussen so laut ist, dass ich nicht mehr schlafen kann», sagt sie. Vorher sei das Südquartier sehr ruhig gewesen. «Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, ich würde neben dem Bahnhof wohnen.»

Parkplatzsituation gestaltet sich schwierig

Nebst dem Lärm stören die Anwohner vor allem die vielen Autos rund um das IBZ. «In den Stosszeiten reichen die Parkplätze der Moschee nie und nimmer aus, dadurch entsteht eine wilde Parkiererei», sagt Thomas Stalder. Teilweise würden dadurch Privatparkplätze besetzt und die Anwohner müssten Besucher bitten, von ihren Plätzen wegzufahren.

Schuld sei vor allem die Erschliessung

Dass dröhnende Motoren und Geplapper im Quartier zu hören sind, ist laut Thomas Stalder hauptsächlich ein Problem der Erschliessung. Der alte Stadtrat hatte diesbezügliche Einsprachen der Anwohner zur Erschliessung der Moschee abgelehnt. «Man hat uns damals versprochen, die Einschränkungen durch den Bau seien minimal, jetzt stellt sich heraus, dass diese massiv sind», klagt Thomas Stalder.

Auch Urs Etter sieht in der Erschliessung der Moschee ein grosses Problem. «Wie konnte die städtische Bewilligungsbehörde ohne Bedenken eine solche Anlage mit den aktuellen Betriebszeiten in einem dicht besiedelten Gebiet bewilligen?» Thomas Stalder erklärt dies so: «Die Stadt hat damals den Kopf in den Sand gesteckt. Sie müsste jetzt vorwärts machen und das Gebiet anderweitig erschliessen.» Wäre dies erledigt, wäre für Stalder das Hauptproblem gelöst.

Anders sieht dies Anwohnerin Margrith Wehrli. «Der Verkehr wäre sicherlich besser. Das Parkproblem wäre damit allerdings nicht gelöst. Auch der Lärm würde sich wahrscheinlich nicht verringern, da die Besucher weiterhin auf der gleichen Seite der Moschee ihren Schwatz abhalten.»

Ist nach dem Ramadan alles nur noch halb so schlimm?

Die Muslime fasten zurzeit im Rahmen des Ramadans. Dieser dauert noch bis Ende Juni. Während dem Ramadan feiern die Gläubigen ihre Feste nach Sonnenuntergang. Dies weiss auch die Kantonspolizei St.Gallen. «Während dem Ramadan erhalten wir öfters Meldungen wegen Ruhestörungen. In Wil waren es bislang jedoch noch nicht auffallend viele», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Ob der Trubel rund um das IBZ in Wil nach dem Ramadan wieder abflachen wird, bleibt abzuwarten. Thomas Stalder hofft jedenfalls auf eine ruhigere Zeit.

Weder Urs Etter noch die Verantwortlichen beim Islamischen Begegnungszentrum waren am Donnerstagnachmittag für eine Stellungnahme erreichbar.

(enf)