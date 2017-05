Wildpinkeln kostet 3300 Euro Busse

In dieser Gegend von Venedig wurde der Wildpinkler erwischt. (Archivbild) © Keystone/EPA/ANDREA MEROLA

In Venedig ist einem 40-jährigen Italiener, der beim Wildpinkeln in einer Grünfläche auf der Piazzale Roma in der Nähe des Busbahnhofs erwischt wurde, eine Busse von 3300 Euro aufgebrummt worden.