«Wildtiere brauchen Fleisch»

«Am 1. Mai wurde eine Hirschkuh mitten im Dorf Vättis, am Zaun der Schule, gerissen. Das ungeborene Kalb ist im aufgerissenen Mutterleib eingegangen», schreibt die VWL am Mittwoch. Das St.Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei bestätigt den Vorfall gegenüber FM1Today. «Das ist nichts Aussergewöhnliches, seit sechs Jahren leben Wölfe des Calandarudels in Vättis», sagt Amtsleiter Dominik Thiel.

Erst wenn ein Wolf 35 Schafe reisst, werde eine Abschussbewilligung erteilt. Bei Hirschen gelte diese Regelung nicht. «Es ist normal, dass Wildtiere Fleisch brauchen», erklärt Thiel.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Umweltkommission des Ständerates den Schutz des Wolfes lockern möchte. Der Wolfsbestand soll reguliert werden können – und zwar nicht nur dann, wenn Wölfe grossen Schaden anrichten.



(red.)