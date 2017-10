Willi Isler wird vermisst

Willi Isler wurde am vergangenen Mittwoch gegen 20 Uhr letztmals gesehen, als er zu Fuss sein Haus an der Holderenstrasse verliess, um einen Spaziergang zu machen. Er wurde am Freitag von Angehörigen als vermisst gemeldet, teilt die Thurgauer Kantonspolizei mit. Die bisherigen Abklärungen der Polizei sowie Suchaktionen mit Spürhunden und einem Helikopter blieben ohne Ergebnis.

Will Isler ist 176 Zentimeter gross und sehr schlank. Er hat grau-weisse, kurze Haare und ist Brillenträger. Er verliess das Haus mit einer leichten Regenjacke und führte einen weissen Walkingstock mit. Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Wer Angaben zum Verbleib von Willi Isler machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 052 728 22 22 zu melden

