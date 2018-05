Williams’ Outfit gibt zu reden

Im hautengen Ganzkörperanzug präsentiert sich Serena Williams in ihrer Auftaktpartie bei den French Open gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Bei uns im Büro gehen die Meinungen auseinander: Mutig? Schön? Gewagt? Dem Anlass nicht angemessen?

Ausserdem fragen wir uns, ob sie unter der prallen Sonne Frankreichs, derzeit ist es in Paris über 22 Grad warm, ganz in Schwarz nicht übermässig schwitzt.

Auch auf Twitter gibt Serenas’ Outfit zu reden:

nobody warned me about #SerenaWilliams making her comeback in a full-length body suit! excited to this confidence translate to her game — amoosh boosh (@giuliannihg) May 29, 2018