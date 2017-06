Willkommen zum Treffen der Hansuelis

«Das Hansueli-Treffen ist wie eine kleine Olma. Man trifft alte Freunde und geniesst die gemeinsame Zeit», sagt Hansueli Fischbacher. Der 78-jährige Herisauer hat in den vergangenen 20 Jahren nur ein Treffen mit seinen Namensvettern verpasst. Es sei schön, jedes Jahr die gleichen Leute wieder zu sehen, sagt er. Dem pflichtet auch Hansueli Frehner aus dem Tessin bei: «Diese Hansuelis haben eine gewisse Affinität untereinander, die jedoch schwer zu beschreiben ist. Ich habe mich sofort wohl gefühlt in dieser Gruppe.»

30 Hansuelis in Stein

Das «Hansueli-Treffen» fand seinen Ursprung an einem trinkfreudigen Abend vor zwei Jahrzehnten. Organisator Hansueli Wälte erinnert sich: «Es war etwa morgens um vier und wir haben den Alten Silvester ausklingen lassen. Am Ende, als alle schon etwas benebelt waren, sassen vier oder fünf Hansuelis am Tisch und fanden, dass man ein Hansueli-Treffen veranstalten sollte.»

Und so kam es auch: Seit 20 Jahren treffen sich Hansuelis aus der Ostschweiz, aus dem Berner Oberland, Hansuelis aus dem Tessin, Hansuelis von überall her einmal jährlich mit ihren Namensvettern. An diesem Pfingstmontag nahmen rund 30 Hansuelis aus der ganzen Schweiz am Treffen in Stein AR teil.

Immer weniger Hansuelis

Doch beim 20. Treffen schwingt auch etwas Wehmut mit. Denn den Hansuelis ist bewusst, dass ihr Name heute einen schwierigen Stand hat. Organisator Wälte gesteht, dass man etwas Angst davor habe, keine jungen Hansuelis mehr zu finden. Gerade deshalb feiern die Hansuelis an diesem Tag ihren Namen. Besonders das Anstossen macht Freude, da sich niemand irgendwelche Namen merken muss.

TVO-Reporterin Rahel Röthlin hat sich unter die Hansuelis gemischt:

