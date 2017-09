Wincent ist König der Herzen

«Ich stand schon über eine Stunde vor seinem Auftritt in der vordersten Reihe, damit ich Wincent Weiss auch wirklich nahe erleben kann», sagt Aline aus Rorschacherberg. Sie und ihre beiden Freundinnen konnten es kaum erwarten, den jungen Star zu erleben. «Er ist sympathisch und bodenständig und reisst das Publikum immer mit.»

Und das hat er geschafft. Das Publikum lächelte, zündete Feuerzeuge und sang mit. Lauthals und mit viel Gefühl. Von vielen Besucherinnen und Besuchern wurde er als absolutes Highlight des Freitags benannt. Er dürfte der König der Herzen gewesen sein an diesem Abend.

«Ein Traum hat sich erfüllt»

Der grösste Fan von Wincent Weiss dürfte wohl Melanie Ritz aus Wasterkingen sein. Sie hat zwar das «Meet & Greet» mit ihm nicht gewonnen, war aber dennoch hautnah dabei. Unzählige Anrufe hat sie deswegen getätigt. Und einige Mails geschrieben.

«Wir mussten sie einfach dabei sein lassen», sagt Rita Bolt, OK-Mitglied des BBC Open und Mediensprecherin des BBC. Und es hat sich gelohnt, ihr diese Freude zu bereiten. «Ein Traum hat sich erfüllt. Es war mega cool, ihn so nahe zu erleben, er ist ein so sympathisch», sagt Ritz freudestahlend. Bereits am Samstag geht sie wieder auf ein Konzert von ihm.

«Absolut geile Stimmung»

Aber auch Glasperlenspiel wurde freudig erwartet und gefeiert. «Wir haben uns wirklich auf die Band gefreut. Hier ist eine absolut geile Stimmung und wir werden bestimmt nächstes Jahr wieder kommen», sagen Lea und Jil aus St.Gallen und Appenzell.

Auch Rita Bolt zieht vom Freitag eine gute Bilanz. «4500 Besucherinnen und Besucher waren da. Am Samstag dürfte Nemo eines der absoluten Highlights sein und ich freue mich darauf. Es ist schön, Gossau mit einem solchen Anlass zu beleben», sagt Bolt.

Feiern bis zum Morgengrauen

Wer heute noch Lust hat, ans BBC Open zu gehen: Es hat noch Tickets. Ab 15 Uhr kann man die Tageskasse nutzen. Nemo dürfte der Hauptact des Abends sein. Ebenso auf der Bühne stehen Burak Yeter und Mr. Da-Nos. Auch nach den Live-Bands ist das BBC Open nicht zu Ende. Es kann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.

(str)