Wincent Weiss hautnah erleben!

Dieses Jahr wird der Valentinstag ganz besonders. Wir schenken dir und deinem Schatz ein ganz spezielles FM1 VIP Konzert mit Wincent Weiss im ganz gemütlichen Rahmen und das inkl. Valentinstags-Apéro.

Mit seinem Hit «Musik sein» hat er sich in unsere Herzen gesungen. Wincent Weiss ist momentan aus den Radios nicht mehr wegzudenken und genau deshalb holen wir den 24-jährigen deutschen Popstar für alle Liebespaare ins FM1-Land. Dieses Erlebnis gibt es nirgends zu kaufen, sondern nur bei FM1 zu gewinnen.

Wir schenken euch einen romantischen Valentinstags-Abend mit Wincent Weiss. Am Feierabend des 14. Februar 2017, spielt er ganz privat für eine handvoll glückliche FM1-Pärchen bei der Sélection Schwander in St.Gallen. Neben der Musikalischen Unterhaltung gibt’s einen speziellen Valentinstag-Apéro für dich und deinen Schatz.

Das unvergesslich Konzert beginnt um 17.00 Uhr, dauert ca. 15-20min und findet im ganz exklusiven Rahmen statt.

So machst du mit

Wir schreiben dich und deine bessere Hälfte auf die Gästeliste. Das einzige was du dafür tun musst ist FM1 hören, denn es kann jederzeit passieren, dass die nächsten Gästelistenplätze frei werden. Rufe dann sofort ins Studio an (0848 22 22 11). Mit etwas Glück bist du der erste Anrufer und gewinnst 2 exklusive Tickets fürs FM1 VIP Konzert mit Wincent Weiss bei der Sélection Schwander in St. Gallen.