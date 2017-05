Bei dem Auffahrunfall rutschte ein Windradflügel von einem Schwertransporter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde verletzt. Durch den Aufprall verschob sich der Flügel und ragte auf die Gegenfahrbahn. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt. Es kam in der Folge zu kilometerlangen Staus.

(SDA)