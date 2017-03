Winter war im Mittelland zu kalt und zu trocken

Der Winter war in der Schweiz zu kalt und zu trocken. In den Bergen war er zu mild. (Symbolbild). © Keystone/DPA dpa/A3528/_ARMIN WEIGEL

Der Winter 2016/2017 war im Mittelland zu kalt und zu trocken. In Zürich-Affoltern betrug das Temperaturdefizit im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 minus 0.6 Grad. Das Thermometer stieg in Zürich-Affoltern an 18 Tagen dieses Winters nicht über 0 Grad an.