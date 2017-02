Wegen eines aufkommenden Wintersturms sind 2300 Flüge in den USA gestrichen worden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT ROURKE

Der Osten der USA soll am Donnerstag von einem mächtigen Wintersturm erfasst werden. Auf den Flughäfen in den Städten der Ostküste wurden bereits am Mittwoch vorbeugend 2300 Flüge gestrichen, wie die Zeitung «USA Today» schreibt.