Winterthur schafft Cup-Coup

Die Winterthurerinnen mit Iva Bosnjak schafften die grosse Überraschung © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Die Basketballerinnen von Elfic Fribourg können ihren Cup-Fluch auch in diesem Jahr nicht ablegen. Der NLA-Leader unterlag in Genf gegen die grossen Aussenseiterinnen vom BC Winterthur mit 59:61 und scheiterte damit wie in den beiden Jahren zuvor im Cupfinal.