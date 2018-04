Winterthur verpasst ersten Sieg in Vaduz seit 2001

FCW-Trainer Livio Bordoli verpasste mit dem FC Winterthur einen seltenen Auswärtssieg in Vaduz in letzter Sekunde © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der FC Winterthur verpasst im Freitagsspiel der Challenge League den Sieg in Vaduz in letzter Sekunde. Nach einem Eigentor in der 93. Minute endet die Partie 1:1 unentschieden.