Für den langjährigen Nationalcoach Liechtensteins ist es eine Rückkehr in den Schweizer Profifussball. Von Juli 2005 bis April 2006 hatte er in der Super League das Amt als Cheftrainer des FC St. Gallen inne. Sein neunmonatiges Engagement bei den Ostschweizern endete nach einer sportlichen Misere und vier Niederlagen in Folge vorzeitig.

Als Spieler brachte es Loose bei Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf auf über 200 Bundesliga-Einsätze.

(SDA)