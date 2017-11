«Wir bauen den grössten Kranz der Welt»

Adventskränze stehen schon bald wieder auf den Tischen in unseren Stuben in unseren Wohnungen. Sie sind aus Tannennadeln und Draht geflochten und tragen vier Kerzen auf sich. Die durchschnittliche Grösse der Kränze in der Schweiz beläuft sich auf etwa 20 bis 30 Zentimeter. Die St. Galler Gemeinde Mosnang will nun einen Adventskranz bauen, der rund 400-Mal so gross ist, wie es die heimischen Kränze sind.

Rund 300 freiwillige Helfer «kranzen» um die Wette

Mit einem Durchmesser von rund 120 Metern und wohl mehreren Tonnen Tannennadeln soll der Kranz der grösste seiner Art auf der ganzen Welt werden. Der Kranz soll 400 Meter lang werden. Seit dem Wochenende bauen freiwillige Helfer rund einen Monat lang am Kranz. Für den OK-Präsidenten Max Gmür ist es eine grosse Sache: «Wir bauen den grössten Adventskranz der Welt! Die Idee kam uns bei einem ‘Donnstigsjass’ vor sieben Jahren. Jetzt ist es Zeit, die Idee in die Tat umzusetzen.»

Geheimnisse um den grössten Kranz

Im Innern des Kranzes sollen ab Ende November nebst einer Eisenbahn auch einige Überraschungen zu sehen sein. Die Bauarbeiten können zu Verkehrsverzögerungen auf der Hauptstrasse führen. Diese muss für den Weltrekord-Versuch gesperrt werden. «Wie wir das bewerkstelligen, werden wir noch nicht verraten», so Gmür.

(rar)