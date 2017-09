«Wir bedienen hier keine Neger», soll die Serviertochter im Restaurant Traube in Bazenheid zu einer Arbeitsgruppe Asylsuchender gesagt haben. Diese war laut dem Tagblatt mit einem Zivildienstleistenden unterwegs um Unkraut zu vernichten. Die Landschaftspfleger wollten in der Traube ein Feierabendbier zu sich nehmen und wurden dann von der Wirtin geschockt. «Der Zivildienstleistende war fassungslos: Das darf doch in der Schweiz im 21. Jahrhundert nicht mehr passieren!»

Der Wirt des Restaurants wollte gegenüber der Presse keine Stellung nehmen. Er wisse nichts vom besagten Vorfall. «Neider gibt es immer», sagte er gegenüber dem Tagblatt. Seitens der Politik habe man Kenntnis von ähnlichen Vorfällen, sagt SP-Sektionspräsident Stefan Diener. Die Betroffenen sollen Anzeige erstatten, so der Politiker.

(red)