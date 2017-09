Wir empfehlen diese Friesn für die Wiesn

Du kannst noch so ein schönes Dirndl tragen – wenn die Frisur nicht sitzt, ist der ganze Look für die Katz. Aber kein Problem, wir helfen dir, damit du am Oktoberfest wunderschön aussiehst. Die hübschesten Frisuren, die wir auf Instagram gefunden haben, findest du hier.

#1 Fischgrätenzopf

Dieser Zopf gehört zu den Oktoberfest-Klassikern und ist ziemlich einfach in der Umsetzung. Alles, was ihr dafür braucht, sind lange Haare und ein Haargummi. Und schon kann der Spass beginnen! Teilt euer Haar oder jenes der besten Freundin in zwei Partien. Nun nehmt ihr aus der rechten Hälfte eine kleine Strähne und schlagt sie in die Mitte, dasselbe wiederholt ihr auf der anderen Seite. Und so fahrt ihr weiter fort. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

A photo posted by Isabel-Sophie Official (@bleibeasy) on Aug 30, 2016 at 11:00am PDT

#2 Zopf-Dutt

Diese Zopf-Variation sieht aufwändiger aus, als sie eigentlich ist. Flechte deine Haare kopfüber und fixiere sie mit einem Haargummi. Anschliessend steckst du den Zopf mit einer Haarnadel zu einem Dutt. Fertig ist der kreative Wiesn-Look.

A video posted by Sᴀʀᴀʜ (@grossstadtklein) on Sep 13, 2016 at 1:40pm PDT

#3 Wilder Lockenkopf

Es muss nicht immer eine Flechtfrisur sein. Auch mit diesen romantischen Locken kannst du dir einen hübschen Lederhosen-Träger anlachen. Haare waschen, mit etwas Lockenschaum an der Luft trocknen, eventuell mit einem Lockenstab nachhelfen. Und schon bist du ready für München!

A photo posted by ROXI 🔸 ROXANA STRASSER (@roxisecke) on Sep 15, 2016 at 7:30am PDT

#4 Rundumpracht

Du möchtest eine Flechtfrisur und gleichzeitig offene Haare tragen? Dann eignet sich dieser Look für dich. Teile eine Haarsträhne bei der Stirn in drei Strähnen – und beginne, um deinen Kopf herum zu flechten. Du kannst entweder nur von oben oder auch von unten Haarpartien dazu nehmen. Noch nicht genug für dich? Stecke frische Blumen in den Zopf, idealerweise in den Farben deines Outfits.

A post shared by Mandy🎀 Flechtfrisuren verliebt (@braids.life_blog) on Sep 10, 2017 at 6:37am PDT

#5 Haarmasche

Auch für diese Frisur flechtest du deine Haare zuerst Kopfüber. Am Hinterkopf angekommen, machst du einen Pferdeschwanz, jedoch ziehst du deine Haare nicht komplett durch das Haargummi, sondern lässt eine Schlaufe stehen. Mit dem übrig gebliebenen Haarende teilst du den Pferdeschwanz. Es ergibt sich eine Masche, die du mit Haarnadeln zurechtstecken kannst. Klingt kompliziert – das ist uns bewusst. Hier findest du die vollständige Anleitung in Bildern.

A photo posted by ♡Lainey (@laineymariebeauty) on Sep 12, 2016 at 4:17pm PDT

#6 Seitlicher Zopf

Zöpfe sind schon lange nichts mehr für Bauernmädchen. Bloggerin Sophia zeigt, dass ein seitlicher Zopf perfekt zum Dirndl passt. Beginne bei der Stirn, flechte einer Seite entlang bis an die Spitze deiner Haare. Bei jedem Mal nimmst du eine Partie der anderen Seite dazu. In zehn Minuten steht die Oktoberfest-Friese.

A photo posted by S🌙PHIA (@phiaka) on Sep 15, 2016 at 6:41am PDT

Wir haben dir hier eine Auswahl an Frisuren gezeigt, die du am Oktoberfest tragen kannst. Du hast weitere Ideen? Hinterlasse sie uns in den Kommentaren! Wir freuen uns auch über Bilder deines kompletten Wiesn-Looks – gerne an redaktion@fm1today.ch.

(lag)