«Wir fühlen uns wie gelähmt»

Die Polizei ist nach der Tat wie gelähmt. © FM1Today

Noch immer schwebt einer der Polizisten nach der Schiesserei in Rehetobel in Lebensgefahr. Auch der zweite Polizist leide an schweren Beinverletzungen. Bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden sitzt der Schock immer noch tief, trotzdem versuche jeder auch heute seine Arbeit zu machen.