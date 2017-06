«Wir füllen einen BMW mit Spielsachen»

In jedem Haushalt mit Kindern gibt es mindestens ein Spielzeug, dass die Aufmerksamkeit der Kinder schon lange nicht mehr auf sich zieht. Und genau darum geht es bei der Aktion «Kinder helfen Kindern» der Christian Jakob AG und der Kinderhilfe Petite Suisse. «Wir sammeln nicht mehr gebrauchte Spielsachen und schenken sie dann Kindern in der Schweiz, die in Armut leben», erklärt Sandra Thalmann von der Christian Jakob AG. «Viele wissen gar nicht, dass auch bei uns in der Schweiz viele Kinder in Armut leben. Dies weil Armut in der Schweiz oft übersehen wird.»

Wer also nicht mehr gebrauchte aber gut erhaltene Spielsachen in verstaubten Kisten auf dem Estrich, im Keller oder in irgendwelchen Schränken hat, kann sie von heute Donnerstag bis am nächsten Dienstag, 6. Juni bei der Christian Jakob AG in St.Gallen (Schuppistrasse 9) und Widnau (Unterdorfstrasse 85) vorbeibringen. Sandra Thalmann: «Wir füllen damit hoffentlich einen BMW bis zum Dach und übergeben die Spielsachen dann an die Kinderhilfe Petite Suisse.»

Weil die Aktion von BMW unterstütz wird, machen auch noch andere BMW-Händler bei «Kinder helfen Kindern» mit. Und: Wenn 100 BMW mit Spielsachen gefüllt werden, so spendet BMW Schweiz quasi als Zugabe der Kinderhilfe Petite Suisse 100’000 Franken. Dies dürfte den Kindern dann ein noch grösseres Lachen auf das Gesicht zaubern.

