Ist der Berliner Todesfahrer noch auf der Flucht?

«Der wahre Täter ist noch bewaffnet auf freiem Fuss und kann neuen Schaden anrichten», zitiert die Welt «ranghohe Sicherheitskreise». Auch «Spiegel online» berichtet von Ungereimtheiten. Beim Verdächtigen seien keine Schmauchspuren gefunden worden. Gleichzeitig geht die Polizei davon aus, dass der polnische Beifahrer erschossen wurde. Das will der Spiegel ebenfalls aus hochrangigen Ermittlerkreisen wissen. Klaus Kandt, Polizeipräsident der Polizei Berlin sagt an der Medienkonferenz am frühen Nachmittag: «Es gibt in der Tat Zweifel, ob es sich beim Verhafteten um den Todesfahrer handelt.» Bestätigen will er die Meldung der «Welt» aber nicht. Dass der Täter noch auf der Flucht ist, sei eine von mehreren Optionen.

«Kann sein, dass der Verhaftete nicht der Fahrer ist»

Mittlerweile sagt auch der Generalbundesanwalt: «Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es sein kann, dass der Verhaftete nicht der Fahrer des Lastwagens ist». Gewissheit werde man voraussichtlich am späteren Nachmittag oder frühen Abend haben, heisst es.

Der festgenommene Tatverdächtige streitet derzeit die Tat am #Breitscheidplatz ab. Wir sind daher besonders wachsam. Seien Sie es bitte auch — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Der Verhaftete ist ein Pakistani

Beim verhafteten Mann handelt es sich um einen 23-jährigen Pakistani. Nachdem Augenzeugen berichteten, dass ein Mann aus der Führerkabine geflüchtet sei, wurde der Pakistani kurz nach der Tat festgenommen. Er bestreitet, der Fahrer des Lastwagens zu sein. Der Verhaftete ist offenbar als Flüchtling nach Deutschland gekommen.

Womöglich aus diesem Grund, wurde am frühen Morgen ein Hangar auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins grösste Flüchtlingsunterkunft. Vier junge Männer Ende 20 wurden befragt, verhaftet wurde aber niemand.

Ob die Polizei nach Verbindungen des Verhafteten suchte, sagte der Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten nicht explizit. «Die Annahme kann man aber haben.» Zur Herkunft der befragten Flüchtlinge gab es keine Angaben.

«Handelt sich um einen Anschlag»

Am Dienstagvormittag hatte sich auch Angela Merkel zur Todesfahrt geäussert. «Wir müssen nach jetzigen Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen», sagte sie. Merkel zeigte sich erschüttert über den mutmasslichen Terroranschlag in Berlin: «Das ist ein sehr schwerer Tag».

Merkel betonte: «Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.» Auf Weihnachtsmärkte werde man nicht verzichten. «Auch, wenn es in diesen Stunden schwer fällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen – frei, miteinander und offen.» Am Nachmittag besuchte sie zusammen mit dem Bundesminister Frank-Walter Steinmeier den Tatort und legte Blumen nieder.

Mindestens zwölf Todesopfer

Gestern kurz nach 20 Uhr fuhr ein schwarzer Lastwagen in eine Menschenmenge beim Berliner Weihnachtsmarkt. Mindestens zwölf Personen kamen ums Leben. Sieben Personen wurden bisher identifiziert. Unter ihnen sind sechs Deutsche und ein Pole. 45 Personen wurden verletzt, 30 davon schwer. Beim toten Polen handelt es sich um den Mann, der erschossen in der Führerkabine gefunden wurde. Er ist der ursprüngliche Lenker des Lastwagens, der aus Polen stammt.

(red./sda)