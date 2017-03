«Wir haben keine Pommes Frites mehr»

Der Lastwagen dient vorübergehend als Haupttransportmittel. © zVg

Der Erdrutsch im Toggenburg hat nicht nur die Erde in Bewegung gesetzt, sondern auch bei der Familie Manser, die das Berggasthaus Chrüzegg in Wattwil bewirtet, einiges ins Rollen gebracht. Wegen des rund acht Meter tiefen Grabens in der Strasse, können sie keine Lebensmittel mehr ins Restaurant fahren. Langsam gehen ihnen die Getränke und die eingefrorenen Sachen aus.