Wir schicken dich zu Nickelback nach München!

Das kannst du dir nirgends kaufen! Erlebe Nickelback ganz exklusiv beim Soundcheck in der legendären Olympiahalle in München, noch bevor das Konzert beginnt und die anderen Gäste in die Halle gelassen werden.

Dazu geniesst du danach natürlich auch noch das reguläre Konzert, übernachtest und shoppst in München. Das alles inkl. Transfer von Zürich nach München und wieder zurück.

Wir bringen dich zu den Stars! Preis:

Das gesamte Package beinhaltet: Besuch der exklusiven Soundcheck-Party vor dem Konzert

Konzert Nickelback in der Olympiahalle in München

Transfers (Zürich-München-Zürich mit dem Flixbus)

1 Hotelübernachtung inkl. Frühstück (Motel One München City-West)

Abendessen/Snack in der Olympiahalle

Shopping-Zeit in München am Samstag So bist du dabei:

Schalte am Dienstag, 5. Juni, und Mittwoch, 6. Juni 2018, um kurz nach 7 Uhr die FM1 Wachmacher ein und gewinne das einmalige Erlebnis für dich und deine Begleitung.