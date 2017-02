«Wir sind beide zwei stuuri Siäche»

Franz Nadig, der Servicemann von Patrick Küng, zusammen mit der FM1-Reporterin Linda Aeschlimann. © FM1Today

Der Glarner Patrick Küng geht am Samstag bei der Abfahrt als amtierender Weltmeister an den Start. Dass «Päde» einen schnellen Ski unter den Füssen hat, für das ist der Servicemann Franz Nadig zuständig. Er plaudert kurz vor dem Rennen aus dem Nähkästchen. So geht es bei Nadig und Küng nicht immer harmonisch zu und her.