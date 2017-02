«Wir sind hier nicht in der Türkei»

Steine soll die Stadt Wil dem FC Wil in den Weg gelegt haben. Das grosse Bauvorhaben des türkischen Investors Mehmet Nazif Günal soll von der Stadt absichtlich blockiert, der Grundsatzentscheid zu einem Volksvotum bis in den Herbst 2017 verschoben worden sein. Die Verantwortlichen des FC Wil können nicht verstehen, dass dem 45 Millionen schweren Bauvorhaben nicht mehr Wohlwollen entgegengebracht wurde. Die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann wehrt sich mit Vehemenz gegen diese Vorwürfe.

Stadt weist Vorwürfe mit «aller Entschiedenheit ab»

«Die Vorwürfe des FC Wil, namentlich des Stadionverantwortlichen Maurice Weber muss ich im Namen des Stadtrates mit aller Entschiedenheit zurückweisen», sagt Susanne Hartmann gegenüber Radio FM1. «Der Club hat die Unterlagen, die wir gebraucht hätten, nicht geliefert.» Die Bevölkerung müsse wissen, was bei einem Ausbau des Stadions Bergholz auf sie zukommt. Nur so könne die Stimmbevölkerung der Stadt Wil einen gewissenhaften Entscheid fällen.

Die Stadt ist sich keiner Schuld bewusst

«Ich wüsste nicht, was wir in dieser Angelegenheit falsch gemächt hätten», führt Hartmann weiter aus. «Wenn jemand etwas bauen will, muss er oder sie die nötigen Unterlagen einreichen. Egal ob es sich beim Auftraggeber um den FC Wil oder um einen privaten Bauherren handelt.» Die Unterlagen seien bis dato entweder gar nicht oder nicht in der gewünschten Qualität bei der Stadt eingetroffen.

Wil war gegenüber den Investoren stets wohlwollend

Die Stadt habe die türkischen Investoren vor zwei Jahren empfangen. «Damals haben wir ihnen klar gemacht, dass das Stadion im Idealfall erst in zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein könnte», sagt Hartmann. Die Schweiz habe ihre baupolitischen Prozesse: «Wir sind nicht in der Türkei.» Der Stadtrat habe diese Linie immer klar kommuniziert. Der FC Wil habe gewusst, was Sache ist.

«Ich bin früher oft an die Wil-Spiele»

Die Geschichte der gescheiterten Investitionen beim FC Wil geht auch an der CVP Politikerin, die seit vier Jahren als Stadtpräsidentin amtet, nicht spurlos vorbei. «Ich habe früher zusammen mit meinem Vater viele Spiele des FC Wil besucht.» Die Emotionalität gegenüber dem Challenge-Ligisten habe aber deutlich abgenommen: «Das hat vor allem mit den Insiderkenntnissen zu tun, die ich seit meinem Amtsantritt über den Club besitze.» Vor ihrer Zeit als Stadtpräsidentin habe sie mehr Herzblut für den FC Wil gehabt.

(saz)