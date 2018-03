«Wir sind solche Nachbarn nicht gewohnt»

Knapp ein Monat ist es her, seit es im Durchgangsheim in Mels zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei abgewiesenen Asylbewerbern kam. Das löst Unbehagen aus, insbesondere bei den Anwohnern rund um die Asylunterkunft Sonnenberg in Vilters-Wangs. Der Bund will hier ab nächstem Jahr abgewiesene Asylsuchende unterbringen.

Der Kampf der Anwohnerschaft gegen das Unterfangen des Bundes war ergebnislos, nun muss man sich im abgelegenen Dorf im Sarganserland auf die neuen Bewohner einstellen. «Ich habe etwas Angst, die Leute haben ja keine Beschäftigung mehr», sagt eine Anwohnerin. «Wir sind uns solche Nachbarn nicht gewohnt.»

Doch der Leiter des kantonalen Migrationsamtes Jürg Eberle versucht zu beruhigen. Er hat das Sicherheits-Dispositiv aufgestockt. Ein externer Sicherheitsdienst wird zusätzlich im Dienst sein, wie er gegenüber TVO sagt.

