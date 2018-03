«Wir haben überhaupt nicht gewusst, was gleich auf uns zukommt», sagt ein Jugendlicher aus Appenzell, der anonym bleiben möchte. Am Mittwochmittag wurde die Schülerschaft des Gymnasiums St.Antonius in Appenzell zu einer kurzfristigen Informationsveranstaltung im Theatersaal geladen. «Ein Kantonspolizist und ein Staatsanwalt waren da. Sie erzählten, das FBI habe sich eingeschalten.» Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler sei im ersten Moment Gelächter gewesen. «Der Staatsanwalt meinte dann, dass uns das Lachen schnell vergehen werde.»

Von den USA nach Appenzell

Damit hatten die Beamten recht: Die Innerrhoder Polizei hatte bei einer Hausdurchsuchung auf dem Handy eines Minderjährigen kinderpornografisches Material gefunden. Dies, nachdem der Schüler das Video vom Server des Gymnasiums aus auf Social Media gestellt hatte. Eine amerikanische Kinderschutz-Organisation wurde auf den Inhalt aufmerksam, wandte sich damit an die Ermittler des FBI, welche sich mit der Schweizer Bundeskriminalpolizei und den Innerrhoder Behörden in Verbindung setzten.

Mit einer solchen Nachricht hatte an der Schule niemand gerechnet, sagt der Leserreporter. «Wir sind unheimlich erschrocken. Zuerst dachten wir noch, wir hätten es an der Fasnacht etwas übertrieben.» Jetzt, wo bekannt ist, dass ein Mitschüler ein Pornovideo verbreitet hat, sei die Situation angespannt. «Alle sprechen darüber und es gehen lauter Gerüchte um.»

Spekulationen um Ursprung

Es werde spekuliert, dass der ursprüngliche Absender ein Appenzeller sei. «Die Rede ist von fünf bis acht Leuten, die das Video weitergeschickt haben.» Der FM1Today-Leser hat das Video selber nicht gesehen und weiss nicht, was darin zu sehen ist, wie er im Interview sagt.

Nach dem Infoanlass seien alle Schülerinnen und Schüler nach Hause gegangen, um das eigene Handy nach sensiblen Aufnahmen zu durchsuchen. Die Staatsanwalt will, statt weitere Smartphones einzuziehen, in den nächsten Wochen Stichproben machen, um auf weitere prekäre Inhalte aufmerksam zu werden. «Gewissen Kindern und Jugendlichen war, zumindest bis heute, nicht unbedingt klar, dass es sich beim Besitz von kinderpornografischen Dateien um ein schweres Delikt handelt», erklärt der zuständige Jugendanwalt Caius Savary.

«Inhalte verschwinden nicht»

«Wir sind jetzt ziemlich panisch», sagt der Leserreporter. Er und seine Kolleginnen und Kollegen müssten auch Bilder und Videos löschen, auf denen beispielsweise ein unernst gemeinter Streit zwischen Kumpels zu sehen sei. Caius Savary rät den Gymnasiasten, mit dem Handy zur Polizei zu gehen oder die Inhalte auf dem Gerät sofort zu löschen. Aber: «Es ist wie Müll im Meer. Solche Sachen verschwinden nicht einfach.»

Registriert beim FBI

Ermittler prüfen jetzt, woher der gefundene Kinderporno stammt. Auf den Schüler, auf dessen Smartphone das Video gefunden wurde, warten Konsequenzen: Er wird beim FBI registriert, was eine USA-Einreise erschwert oder verunmöglicht. Seine Geräte werden eingezogen und ausgewertet – das kostet jeweils etwa 300 Franken – zusätzlich muss er die Verfahrenskosten tragen und es droht eine Bestrafung.