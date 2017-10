«Wir sind völlig überwältigt»

5500 Zuschauer kamen bei strahlend schönem Wetter nach Maienfeld, um am Sonntag insgesamt acht Rennen beizuwohnen. Dies, nachdem die Rennen an den beiden vorgesehenen Sonntagen wegen Wetterpechs nicht stattfinden konnten. Unter dem Motto «Zurück zu den Wurzeln» sassen die Zuschauer an diesem Wochenende auf Festbänken, gespiesen wurde an wenigen Essständen. Einen Tag nach dem nachgeholten Rennen sind die Veranstalter völlig euphorisch und zufrieden, dass die Rennen doch noch stattfanden, erzählt Ruedi Nieder, Präsident des Rennvereins Bad Ragaz, im Interview.

Bei den ersten beiden Anläufen hat es mit der Austragung der Rennen nicht geklappt, nun konnten sie die Pferderennen doch noch austragen. Sind Sie froh darüber, dass es noch geklappt hat?

Ja, wir sind natürlich überglücklich, das Ambiente mit der Bergkulisse bei den Pferderennen in Maienfeld ist einmalig. Die Solidarität, die wir am Sonntag erhalten und gespürt haben, macht mich rundum glücklich.

Waren Sie überrascht, dass so viele den Weg nach Maienfeld gefunden haben?

Ja, die Zuschauerzahlen sind ausserordentlich. Das hatten wir bislang noch nie. Das zeigt uns, dass die Leute auch hinter dem Anlass stehen.

Demzufolge sind Sie zufrieden, dass Sie sich für die Organisation eines dritten Rennsonntags entschieden haben?

Im Interesse aller, also von Besitzer, Reiter und auch dem Publikum, denke ich, es war der richtige Entscheid.

Wie war die Stimmung?

Die Stimmung war hervorragend, die Leute haben auf den Bänken und Stühlen getobt. Die Rennen waren wunderschön und es gab keine Unfälle. Was will man mehr?

Wie haben die Zuschauer das Rennen in seiner abgespeckten Form ohne Tribüne, sondern mit Festbänken, wahrgenommen?

Statt nur einige VIP mit Spezialbehandlungen hatten wir diesen Sonntag Tausende VIP. Alle waren gleich – gezwungenermassen, alle hatten es schön und das sollte auch das Thema sein. Wie die Zukunft aussieht, das ist noch offen.

Wird man nun, da dieser dritte ausserordentliche Sonntag so erfolgreich war, das Pferderennen anpassen und es immer so durchführen?

Wir werden das nun erst einmal analysieren, gestern war natürlich traumhaft schönes Wetter. Das wird aber nicht immer so sein. Die Leute brauchen bei schlechtem Wetter sicherlich ein Dach über dem Kopf.

Momentan sind wir in einer riesigen Euphorie, jetzt werden wir uns erst einmal beruhigen und dann sehen wir weiter.

Kann man schon sagen, wie viel Entlastung Ihnen dieser dritte Sonntag finanziell bringen wird?

Das ist eigentlich mehr Schadensbegrenzung. Aber jeder Franken zählt, um Schulden zu tilgen und alles, was sich ergibt, nehmen wir mit Handkuss.

Wird es 2018 wieder ein Rennen geben?

Wir gehen jetzt rasch über die Bücher, das 2018 planen wir wie gewohnt. Ich bin aber optimistisch. Die Resonanz, die wir am Sonntag erhalten haben, zeigt, dass viele hinter dem Rennen stehen. Daher werden wir es voraussichtlich auch weiterführen.