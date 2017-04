«Wir spielen heute für alle!»

Einen Tag nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist die Unsicherheit noch immer gross. Noch ist unklar, wer für die drei Sprengsätze, die auf dem Weg ins Stadion am Bus explodierten, verantwortlich ist. Der verletzte Verteidiger Marc Bartra wurde wegen des Vorfalls bereits an der Hand operiert. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der Hotelausfahrt der Teamherberge im Dortmunder Stadtteil Höchsten.

Laut Staatsanwaltschaft wurde am Tatort ein Schreiben gefunden, welches sich auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt bezieht. Ab sofort würden auch Sportler und andere Prominente auf einer «Todesliste des Islamischen Staates» stehen, schreibt die Deutsche Tagesschau.

Trotz dieser grossen Unsicherheit versucht die Mannschaft wieder Normalität in den Alltag zu bringen. Wie Borussia Dortmund via Twitter mitteilt, ist die Mannschaft gerade dabei, sich auf das Spiel von heute Abend vorzubereiten:

Die Mannschaft trainiert derzeit und bereitet sich auf das Spiel heute Abend vor. #bvbasm pic.twitter.com/G4BjpCmFzU — Borussia Dortmund (@BVB) April 12, 2017

Schon gestern nutzte Borussia Dortmund Social Media als Hauptinformationskanal. Darin bedankt sich die Mannschaft auch für die Unterstützung der Fans:

«Wir spielen für alle», auch der BVB-Chef Hans-Joachim Watzke sagte: «Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken.»

Watzke: "Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken.“ — Borussia Dortmund (@BVB) April 12, 2017

Die Gesellschaft selbst oder vor allem die Fans haben bereits am Dienstagabend grosse Solidarität gezeigt. Plötzlich kannten die Fans der beiden Mannschaften keine Rivalitäten mehr. Die Not verbindet und dies haben die Fans bewiesen. Unter dem #bedforawayfans haben die Dortmunder Fans, nachdem bekannt wurde, dass das Spiel abgesagt wird, Monaco Fans einen Übernachtungsplatz angeboten.

Schliesslich brauchten die Monaco Fans einen Platz zum Schlafen, da das Spiel am Mittwoch um 18:45 Uhr nachgeholt wird. Zur Solidarität aufgerufen hat der BVB selbst:

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Und gemeldet haben sich viele:

Die Liebe zum Fussball und die Gefahr aktueller Bedrohungen macht aus Feinden Verbündete. Dies hat die Aktion gezeigt oder wie dieser Fan es ausrückt: «In den Farben getrennt, in der Sache vereint!»

#bedforawayfans makes me happy. Football is passion, but life is about being a good person – and when football's in common, you're sorted! — Luisa Gottardo (@lu1820) April 12, 2017

«Fussball ist Leidenschaft aber im Leben geht es darum, eine gute Person zu sein. Wenn du beim Fussball beides hast, dann hast du gewonnen», findet ein anderer Fan. «Wir stehen zu dir», schreibt Lukas Podolski per Twitter.

