«Wir verbringen gerne Zeit miteinander»

«Ihr könnt gemeinsam entscheiden, wie ihr den Nachmittag verbringen wollt. Heute steht kein Hotel-Programm an.» Bei dieser Ansage ist für Sabrina und Daniel sofort klar, sie wollen zum nahe gelegenen Strand. Die beiden packen ihre Sachen zusammen und machen sich auf eine kleine Wanderung am Meer entlang, an den berühmtesten Strand von Mahe Island.

Sabrina freut sich riesig: «Ich will am Strand im Sand liegen und entspannen.» Auch Daniel findet die Idee super: «Ein bisschen rauskommen und Zeit haben miteinander zu reden unter uns – darauf und auf den Strand freue ich mich riesig.» Der Weg zum «Grand Anse Beach» führt rund 15 Gehminuten über die Strasse. Danach erwartet einem einer der grössten Strände des Landes.

Sabrina zieht Hunde Männern vor

Am Grand Anse Beach leben einige wilde Hunde. Sabrina schliesst sofort Freundschaft mit den Tieren und beginnt sie zu streicheln und zu füttern. Kein Wunder, dass die Hunde dann auch beim «sünnele» nicht von ihrer Seite weichen: «Einer heisst Spike, der andere Jacky und für den Dritten habe ich noch keinen Namen», schwärmt sie und streichelt Spike über den Bauch. Für sie sind Hunde enorm wichtig: «Manchmal würde ich lieber einen Hund statt einem Mann nehmen», sagt sie und lacht.

Lange Gespräche am Strand

Unsere beiden Gewinner unterhalten sich an diesem Nachmittag stundenlang und Sabrina entdeckt Daniels Qualitäten: «Daniel ist ein so zuvorkommender Mann, ein richtiger Gentleman. So jemanden habe ich schon lange nicht mehr kennengelernt». Auch Daniel ist mit seiner Reisebegleiterin sichtlich zufrieden: «Sie ist eine sehr angenehme Frau. Wir können uns gut unterhalten. Wir haben heute stundenlang geredet, gebadet und wieder geredet, bis dann der FM1-Reisereporter wieder aufgetaucht ist.»

Nach ihrem Strandnachmittag spazieren Sabrina und Daniel im Sonnenuntergang zurück ins Hotel. Hier überrascht sie ihn mit ihrem Outfit für das Abendessen: «Sie war sehr chic. Ein schöner Anblick. Das darf man als Mann ruhig mal sagen.»

(rar/mis)

Hier kannst du die Reise unserer zwei Fremden miterleben: