«Wir wollen Weltmeister werden»

Es ist ein hohes Ziel. Aber Höhe ist etwas, mit dem die Turnerinnen und Turner der Swissrings umgehen können: «Turnen an den Schaukelringen ist wie fliegen, es ist ein riesiger Bewegungsablauf, es ist Kraft, Power, man macht Abgänge von 6,5 Metern in die Luft hinaus. Man kann das Gefühl beim Ringturnen nicht beschreiben, man muss es erlebt haben», schwärmt Mathias Sprecher aus Wald. Zusammen mit Elia Fluri aus Wattwil, Roman Moser aus Wil und Doris Weber aus Speicher leitet er die 36-köpfige Turnerschar, welche dieses Jahr in Norwegen gegen die besten der Welt antreten wird.

Einzigartiges, achteckiges Ringgerüst

Die Passion und die Freude am Turnen seien es auch, welche die Truppe zusammenschweissen und sie überhaupt so weit gebracht haben: «Wir haben uns vor eineinhalb Jahren das Ziel gesteckt, mit den Swissrings an diesem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir etwas Spezielles machen», sagt Mathias Sprecher. Bisher haben sich die Swissrings vor allem auf Shows konzentriert. Es wird der erste Wettkampf sein, bei dem sie sich mit anderen messen und dann gleich noch mit den Besten der Welt.

Die Gruppe Swisrings wurde ursprünglich für die Gymnestrada vor zwei Jahren in Helsinki zusammengestellt. Speziell für diesen Anlass konzipierte man ein achteckiges Ringgerüst: «Normalerweise wird an einem Ringgerüst geturnt, welches sechs Paar Ringe nebeneinander hat. Unser Achteck ist einzigartig», sagt der 36-jährige Turner.

Turner aus der ganzen Ostschweiz

Weil ihr Programm an der Gymnestrada und auch an der Gymotion im vergangen Jahr besonders gut ankam, beschloss man, an den Weltmeisterschaften teilzunehmen. «Wir haben dafür ein ganz neues Programm zusammengestellt. Mit 36 Turnerinnen und Turnern aus der ganzen Ostschweiz, Graubünden und sogar Bern und Basel trainieren wir an rund zehn Trainingstagen für den Wettkampf.»

Da es sich bei den Turnerinnen und Turnern alles um Sektions- und Einzelturner handelt, klappt es mit dem Programm schon relativ gut: «Klar gibt es auch Herausforderungen. Da wir Turner aus diversen Vereinen haben, hat jeder eine etwas andere Technik. Diese muss aufeinander abgestimmt werden.»

«Ist man nicht konzentriert, ist es gefährlich»

Das Turnen am achteckigen Ringgerüst ist nämlich nicht ganz ungefährlich: «Man muss extrem fokussiert und konzentriert sein. Eine falsche Übung, ein falscher Schwung und schon kann es zu einem Zusammenstoss kommen.» Die Turnerinnen und Turner turnen sternförmig in die Mitte. Es gab bereits einzelne Kollisionen, die sind bis jetzt glücklicherweise immer glimpflich ausgegangen.

Obwohl der Leistungsdruck gross, das Ziel klar definiert und die Trainings streng sind, gehen die Sicherheit und vor allem die Freude am Turnen vor: «Wir sagen unseren Turnern immer wieder, dass sie es geniessen sollen. Das Turnen an den Ringen ist für jeden eine Leidenschaft und wer diese Leidenschaft nicht spürt, der ist bei uns am falschen Ort.» Sobald jeder mit Leidenschaft dabei sei, stimme automatisch auch die Leistung.

Der «Wow-Effekt»

«Das wichtigste bei uns ist das Vertrauen. Wenn bei uns ein Turner die Ringe berührt, weiss er genau, was er turnt, er weiss, wie er vorgehen muss. Ansonsten ist die Unfallgefahr einfach zu gross», erzählt Mathias Sprecher. Nur diese genaue Arbeit, dieses fast schon «millimetern» bringe schliesslich den «Wow-Effekt».

Und den hat man, schaut man den Turnern bei ihrer Performance zu. Es sind Spannung, Kraft, Konzentration und Leidenschaft welche das Programm von Swissrings prägen und es ist ihre Leidenschaft und Begeisterung, die sie ausstrahlen, wenn sie nach einem gestreckten Doppelsalto auf der Matte stehen. Sie sind stolz und wirken irgendwie schon jetzt ein bisschen wie Weltmeister.

Die World Gym for Life Challenge findet vom 26. Juli bis 30 Juli 2017 in Vestfold in Norwegen statt. Am Donnerstag, 27. Juli, werden die Swissrings ihren Auftritt haben. An den Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen alle Vereine, Riegen und Gruppen, welche einem Turnverband angehören. Bewertet wird bei den Auftritten vor allem der Unterhaltungswert aber auch die Technik, Innovation und Originalität. Gruppen, die mit Gold ausgezeichnet werden, dürfen ausserdem bei der Gala-Show auftreten und um den Titel «The World Group Champion» wetteifern. Mehr Informationen zu den Swissrings gibt es hier

Die Gruppe beim Training für das neue Programm: