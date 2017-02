Beide Abfahrten in St. Moritz am Sonntag

Der Nebel als Spielverderber in St.Moritz © Keystone/EPA/Jean-Christophe Bott

Die WM in St. Moritz hat ihren «Super-Sonntag». Nach der Frauen-Abfahrt wird am Sonntag auch jene der Männer ausgetragen.Alles wäre angerichtet gewesen am Samstag für ein grosses Skifest mit der Männer-Abfahrt.