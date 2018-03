Erneut geht mit der WM in Russland diesen Sommer ein Fussball-Grossanlass ohne einen Schweizer Schiedsrichter über die Bühne (Symbolbild) © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Die FIFA hat die 36 Schiedsrichter und 63 Assistenten benannt, die an der WM in Russland die Spiele leiten werden. Wie an den letzten drei EM- oder WM-Endrunden figuriert kein Schweizer im Aufgebot.