WM Public Viewing: Portugal – Schweiz

Wir wollen mit euch jubeln, weinen, schreien und feiern. Am Dienstag, 10. Oktober, geht es nämlich um die Wurst. Das wichtigste Spiel in der WM Quali Schweiz gegen Portugal wollen wir mit euch verbringen: Über 1000 Sitzplätze, Grossleinwand und Festwirtschaft. Komme vorbei beim WM Public Viewing in der FM1 Radio City!

Eintritt

gratis

Wann

Dienstag, 10. Oktober 2017

Öffnungszeiten

19.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Wo

In der FM1 Radio City

Hä, Wo?!

Im Zelt direkt beim Olma-Jahrmarkt auf dem Schulhausplatz Blumenau St.Gallen

Gewinne einen exklusiven Tisch

Du willst dir gleich noch den besten Tisch ergattern? Dann mache mit bei der Verlosung. Der Gewinner erhält einen Tisch für 10 Personen mit je einem gratis Getränk nach Wahl.

Teilnahmeschluss ist am Freitag, 6. Oktober 2017, 12.00 Uhr.