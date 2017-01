Holte an der Para-Ski-WM in Tarvisio Silber in der Super-Kombination: Robin Cuche (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Überraschend gewinnt der 19-jährige Robin Cuche aus dem neuenburgischen Saules an den Para-Ski-Weltmeisterschaften in Tarvisio in der Super Kombination stehend die Silbermedaille. Super G-Weltmeister Christoph Kunz (Reichenbach) wurde in der Kategorie sitzend wie in der Abfahrt erneut Vierter.