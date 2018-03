Wo gibt’s die günstigsten Panini-Bilder?

Es gilt, 80 Seiten mit 682 Sammelbildern zu füllen. Einzelne Päckli mit fünf Bildern, das Stickeralbum oder die gesamte Stickerkollektion mit 500 Bildern- egal, wie man seine Sammlung vervollständigt, das Ganze kostet etwas mehr. Das einzelne Päckli ist zehn Rappen teurer, als bei der letzten Weltmeisterschaft. Das Starter-Kit, ein Album und 18 Sticker, gibt es für 3.50 Franken.

Im Denner für 74 Franken

Der Denner hat seinen Preis für die Stickerkollektion (100 Päckli, 500 Panini-Bilder) bereits bekannt gegeben: Dort bezahlen Panini-Sammler an den Aktionstagen 74 Franken für die gesamte Box. Auch Aldi gab auf Anfrage von FM1Today den selben Preis bekannt. Ab Freitag gibt es die Box für knapp 74 Franken, das Päckli kostet 74 Rappen. Wer also von diesem Angebot profitieren will, kann dies lediglich am Freitag und Samstag tun. Der Preis im Vergleich: Die teuerste Box kostet 109.90 Franken.

Im Lidl gibt’s die günstigsten Bildli

Gemäss Preispirat sind die Panini-Päckli im Lidl am günstigsten. Wie auch bei Denner gibt es am Freitag und Samstag eine Aktion, dann kostet eine Box 69 Franken, das einzelne Päckli gibt’s für 75 Rappen.

Stempelkarte bei k kiosk

Am k kiosk kostet ein Päckli 1.10 Franken. Doch es gibt eine Stempelkarte auf der k kiosk-App, mit der man sparen kann. Hat man fünf Päckli gekauft, gibt es das sechste gratis. Das Sammelalbum mit 18 Stickern kostet 3.50 Franken, die grosse Sticker-Box erhält man für 110 Franken. Es gibt aber noch eine limitierte Special-Edition: eine Geschenkbox mit 100 Stickerpäckli sowie das Album im Hardcover-Buchformat. Diese Special-Edition kostet 120 Franken und kann in der Schweiz einzig im Press & Books und am k kiosk auf Bestellung gekauft werden.

Aktion bei Coop

Im Coop kann auch gespart werden. Vom 27. bis 30 März gibt es die 100er-Box für 75 Franken. Nach der Aktion kostet die 100er-Box 95 Franken. Ein einzelnes Päckli erhält man bei Coop für 95 Rappen, das Sammelalbum ebenfalls für 3.50 Franken.

Migros hält sich bedeckt

Bei der Migros kann nichts zu einer Aktion gesagt werden. Die regulären Preise sind ähnlich wie bei den anderen Detailisten. Ein einzelnes Päckli kostet einen Franken, das Sammelalbum gibt es für 3.40 Franken und die 100er-Box ist für 90 Franken erhältlich.

(red.)