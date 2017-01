Wo lässt die Pnos die Rechts-Party steigen?

«Wir geben den Veranstaltungsort am Nachmittag bekannt», heisst es auf Anfrage bei der Pnos. Noch werde nichts kommuniziert ausser, dass das Konzert definitiv heute Abend stattfinde. Ob die Pnos trotz Verbot auf St.Galler Grund feiern wird, auch darüber wird geschwiegen.

Anfang Woche hatte die Kantonspolizei St.Gallen mitgeteilt, dass sie von einem Rechtsrockkonzert der Pnos erfahren hätten. Um mögliche Auseinandersetzungen und Proteste der Gegenseite zu vermeiden, wurde ein Verbot der Veranstaltung für den ganzen Kanton ausgesprochen.

Die Pnos war darüber gar nicht erfreut und versprach zugleich eine Klage einzureichen:



Ob das Verbot der Kantonspolizei überhaupt gültig ist, bezweifelt der Rechtsexperte Reto Müller gegenüber dem SRF. «Es ist fraglich, ob in diesem Fall eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung konkret vorliegt», sagt Müller. Er frage sich, ob diese Massnahme insgesamt verhältnissmässig sei, weil sie sämtliche Versammlungen der Pnos im ganzen Kanton für diese Zeit betreffe. Statt der Polizei hätte die Kantonsregierung diesen Entscheid treffen müssen.

Beirren lassen sich die Veranstalter vom Verbot nicht, im Gegenteil, wie sie auf Facebook schreiben: «Die Veranstaltung wurde lediglich in St.Gallen verboten. Es gibt noch 25 weitere Kantone in denen wir ungestört feiern können. Also lasst euch nicht von der Propagandaschlacht irre leiten. Auf ein ungestörtes, friedliches und lustiges Fest freuen wir uns.» Zudem gäbe es keine Einreisesperren für die Musiker. Sollte es diese aber geben, werde die Pnos wiederum gerichtlich dagegen vorgehen.

In linken Kreisen wird gemunkelt, dass das Rechtsrockkonzert in Bern oder Basel statt finden soll. Konkretes ist aber noch nicht bekannt.

Sogar T-Shirts für den Abend wurden schon gedruckt: