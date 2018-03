Wohl keine Säntisabfahrt an Karfreitag

Wenn am Karfreitag die Skifahrer mit Sack und Pack auf den Säntis fahren, freuen sich die Wirte der Beizen auf dem Weg ins Tal schon auf die vielen Gäste, die bei ihnen einkehren. «Am Karfreitag und auch über Ostern machen wir bei gutem Wetter viel Umsatz», sagt Ruedi Manser, Wirt des alten Säntis. Heuer sieht es dafür aber schlecht aus.

«Sicherheit geht vor»

Dieses Jahr macht der viele Schnee den passionierten Skifahrern einen Strich durch die Rechnung. Die Lawinengefahr ist am Gründonnerstag erheblich und könnte auch am Karfreitag nicht herabgesetzt werden, die Säntisabfahrt ist momentan zu risikoreich. Für die Wirte ist das zwar schade, die Sicherheit gehe aber vor. «Natürlich wünscht man sich für Ostern schönes Wetter und viele Gäste. Wenn aber die Lawinengefahr zu hoch ist, sollte niemand die Säntisabfahrt machen», sagt Ruedi Manser. Das Risiko, das etwas passieren könnte, sei schlicht zu hoch.

Ohne Karfreitag keine Saisoneröffnung

Noch stärker wie der alte Säntis profitiert vom Geschäft am Karfreitag das Gasthaus Mesmer. «Wir haben dann das erste Mal richtig offen und man sieht wieder die alten Bekannten, die Stammgäste kommen vorbei. Es gibt solche, die machen jedes Jahr traditionell die Karfreitags-Abfahrt und kommen von Jahr zu Jahr bei uns vorbei», sagt Monika Hehli, Betreiberin des Gasthauses. «Wenn me diä nüd cha mache isch enat scho choge schad», sagt sie.

Für sie sei der Karfreitag normalerweise der Startschuss für die Sommersaison. «Ich habe jeweils das Gefühl, die Leute sind am Karfreitag gut drauf. Es ist sonst nichts los, die Leute schätzen es, dass sie irgendwo hin können, um ein paar Stunden einkehren zu können und dann im Vesper wieder abwärts.» Ohne den Karfreitag sei die Saison nicht richtig eröffnet. «Es fehlt einem dann einfach etwas.»

Vergangenes Wochenende waren ihr Mann und ihr Sohn bereits im Gasthaus, um fliessend Wasser anzuschliessen und die Heizung anzuwerfen. «Letzte Woche war die Abfahrt offen, da hatten wir einige Gäste. Jetzt hat es aber nochmals ordentlich geschneit, ich glaube nicht, dass die Lawinengefahr herabgestuft wird», sagt Hehli.

«Würden es gerne vorher wissen»

Wird die Lawinengefahr jedoch am Freitag um 8 Uhr auf mässig herabgestuft, könnte das Gasthaus trotzdem öffnen. Das würde die Betreiber des Mesmers freuen, es wäre aber auch ein grosser Aufwand. «Jetzt sind wir im Tal, vorbereitet ist eigentlich noch nichts», sagt Monika Hehli. Weil es noch so viel Schnee hat, ist der Weg bis zum Gasthaus länger als im Sommer. «Wir können nur bis Wasserauen mit dem Auto, von da geht’s mit den Schneeschuhen weiter. Bis zum Mesmer brauchen wir im Moment bis zu drei Stunden.»

Einfacher wäre es für die Betreiber, wenn die Bahnen schon am Vortag entscheiden würden, ob die Abfahrt offen ist. «So könnte man sich entsprechend vorbereiten und heute Nachmittag schon hoch, um alles einzurichten.»

Bahn transportiert keine Skifahrer

Wer jetzt «gluschtig» geworden ist, die Abfahrt trotz hoher Lawinengefahr zu machen, für den ist am Eingang der Bergbahn Schluss. Die Säntisbahn transportiert keine Skifahrer auf den Berg, wenn die Lawinengefahr erheblich ist. So kommen allfällige Risikofreunde gar nicht in Versuchung, die Abfahrt trotzdem zu machen.