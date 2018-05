Wohlen kratzt an Negativrekord

Musste mit dem FC Wohlen eine weitere Niederlage einstecken: Coach Ranko Jakovljevic (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Wohlen verliert auch sein zweitletztes Heimspiel in der Challenge League. Die Aargauer sind nun bereits seit 23 Spielen ohne Sieg. Eine schlechtere Bilanz als Wohlen wies in der Challenge League einzig der FC Meyrin vor. Der Genfer Klub hatte 2005/06 sogar 24 Mal in Folge nicht gewonnen.