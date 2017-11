Rauch und Flammen auf dem Campingplatz Flühli LU: Aus ungeklärten Gründen ist dort ein Wohnwagen ausgebrannt. © Luzerner Polizei

Auf dem Campingplatz Thorbach in Flühli LU ist am Donnerstag ein Wohnwagen ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Was zum Feuer geführt hat, ist noch unklar.Die Brandmeldung ging kurz nach 13 Uhr ein, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.