Wolf treibt in der Leventina weiter sein Unwesen

Ein Wolf soll im Nordtessin 24 Schafe getötet haben - weitere wurden schwer verletzt. (Archivbild) © KEYSTONE/ALBERIO PINI

Ein Wolf hält derzeit zahlreiche Züchter in der Nordtessiner Leventina in Atem. Nachdem er bereits in der vergangenen Woche 17 Schafe riss, schlug er am Montag erneut zu.