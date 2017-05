Die Wolfsburger feiern in Braunschweig den Ligaerhalt © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Wolfsburg verteidigt seinen Platz in der Bundesliga. Der Meister von 2009 setzt sich in der Auf-/Abstiegsbarrage gegen den Herausforderer Eintracht Braunschweig durch. Nach dem Hinspiel gewann Wolfsburg auch das Auswärtsspiel mit 1:0. Vieirinha schoss in der 49.