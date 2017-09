© istock

Das World Food Festival bringt Food-Lovers und Genussmenschen mit kreativen Food-Trucks und Ständen zusammen. Nicht nur altbekanntes, sondern auch neues kann und will probiert werden. Um auch von jedem Gericht etwas probieren zu können, bietet jeder Stand eine Probierportion zwischen 5.- und 8.- an, so dass du dich durch die ganze Welt schlemmen kannst.