WorldPride-Festival in Madrid offiziell eröffnet

Mischung aus Kundgebung für sexuelle Vielfalt und Dauerparty: An der WorldPride in Madrid feiern bis Sonntag über zwei Millionen Menschen. © KEYSTONE/AP/PAUL WHITE

Tausende Menschen haben in Madrid den Beginn des WorldPride-Festivals gefeiert, das für die Gleichberechtigung von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender wirbt. Bis am Sonntag werden über zwei Millionen Besucher in der spanischen Hauptstadt erwartet.