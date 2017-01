«Wow, was für eine Aussicht!»

«Booooooah ist das schön», schwärmen Sabrina und Daniel, als sie das Flughafengebäude das erste Mal verlassen und die Palmenwälder sehen. Sie werden von einem einheimischen Taxifahrer abgeholt, der ihnen noch rasch einen seiner Lieblingsplätze zeigt. Hoch über Victoria sieht man hier über die ganze Stadt.

Sabrina und Daniel freuen sich riesig

Die beiden geniessen die Fahrt sichtlich und freuen sich nur noch über eine Sache: das Meer. Es liegt just an diesem Tag wild, ungezähmt und aufbrausend in den Buchten der Insel. Sabrina und Daniel stossen Freudenschreie aus, als sie das Meer das erste Mal blau glitzernd sehen.

Die ersten Momente auf der Insel im Video:

Wir schicken zwei Kandidaten in die Luxus-Ferien auf die Seychellen. Der Haken: Die beiden lernen sich erst am Flughafen kennen und teilen sich ein Doppelzimmer. Ihr habt im Voting entschieden, wer es verdient hat, im Paradies einmal richtig die Seele baumeln zu lassen. Es sind die 24-jährige Sabrina aus Näfels und der 31-jährige Daniel aus St.Gallen.

(rar)