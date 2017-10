Wozniacki besiegt Williams und holt sich den Titel

Da kommt die Faust: Caroline Wozniacki pusht sich zu ihrem ersten Sieg über Venus Williams © KEYSTONE/AP/YONG TECK LIM

Caroline Wozniacki (WTA 6) sichert sich an den WTA-Finals in Singapur den Titel . Die 27-jährige Dänin gewinnt den Final gegen Venus Williams (WTA 5) in 88 Minuten 6:4, 6:4.