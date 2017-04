Xamax büsst zwei Punkte ein

Neuchâtel Xamax und Servette begegneten sich auf Augenhöhe © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Neuchâtel Xamax verpasst es, mit einem Sieg bei Servette den Leader FC Zürich in der Challenge League wenigsten ein bisschen unter Druck zu setzen. Xamax stand in Genf in der Schlussphase dem Sieg zwar näher, enttäuschte aber vor allem in den ersten 45 Minuten.